Torino, precipita dal quarto piano: muore bimba di tre anni

La drammatica vicenda si è svolta nella serata di ieri, giovedì 13 gennaio 2022 a Torino, dove una bambina di soli tre anni è precipitata dal quarto piano dell’abitazione in cui viveva con i suoi genitori. I fatti sono avvenuti in via Milano 18, la giovanissima vittima si chiama Fatima. È stata una vicina di casa ad allarmare i soccorsi poco prima delle 22.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della tragica vicenda avvenuta ieri sera a Torino. Giunti sul posto hanno trovato la piccola in condizioni disperate e l’hanno trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Regina Margherita. I medici dopo averla visita l’hanno ricoverata in prognosi riservata. A causa del violento impatto dopo una caduta di circa 12 metri ha riportato diverse fratture su tutto il corpo, un trauma toracico e un grave trauma cranico. Nella notte la piccola di soli tre anni è stata sottoposta ad una delicata operazione neurochirurgica, le sue condizioni però erano troppo gravi per consentirle di rimanere in vita.

Sull’accaduto indaga la Polizia per cercare di chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda ieri sera a Torino. Gli agenti hanno subito interrogato i genitori e i loro vicini di casa. Stando alle prime informazioni sul caso al momento dell’incidente della bimba di tre anni i suoi genitori erano in case diverse. Il padre era in evidente stato di ubriachezza. Al momento l’ipotesi più plausibile sembra quella che la giovanissimi vittima, approfittando di un momento di distrazione della madre, si sia recata in balcone e sia accidentalmente precipitata.

