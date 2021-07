Nuovo scambio vaccini a Nole Canavese, in provincia di Torino: 19 persone hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca invece di Pfizer. La vicenda, accaduta lo scorso 26 giugno, è stata resa nota solo nella giornata di ieri dall’Asl locale.

Scambio vaccini: somministrato AstraZeneca invece di Pfizer

I soggetti coinvolti, come dichiarato dalla nota ufficiale, sono 17 under 60 e 2 over 60, di cui 8 donne e 11 uomini. Durante la campagna vaccinale che si è svolta al centro adibito a Nole, sabato 26 giugno, i medici hanno erroneamente somministrato il vaccino AstraZeneca. Una volta scoperto quanto accaduto, gli utenti che dovevano ricevere Pfizer sono stati immediatamente contattati e posti sotto osservazione, così come comunicato dall’Asl TO4. “E’ stato attivato un protocollo di sorveglianza condiviso con gli utenti stessi e che prevede, oltre a una presa in carico attiva da parte di un medico dell’Asl con un contatto quotidiano, un monitoraggio ematochimico. Tutto questo per estrema cautela“, ha dichiarato l’azienda sanitaria locale.

Stessa situazione anche a Imperia

La nota poi prosegue: “Al momento non si registrano sintomi diversi da quelli comunemente correlati alla vaccinazione anticovid e la sorveglianza ematochimica non ha rilevato l’emergere di situazioni di rischio“. Intanto è già stata avviata un’indagine interna per trovare i diretti responsabili che avrebbero confuso le dosi dei due vaccini. L’errore, infatti, si sarebbe potuto rivelare fatale.

Il caso accaduto a Nole Canavese, però, non è il solo. Già nelle scorse settimane, due giovani 23enni di Imperia avevano ricevuto, per sbaglio, la prima dose del vaccino AstraZeneca al posto del vaccino Pfizer. Anche in quel caso erano stati attivati immediatamente i protocolli necessari per monitorare la situazione ed evitare effetti indesiderati. L’asl 1 imperiese aveva espresso “rammarico” per quanto capitato alle due ragazze, e aveva informato “di aver immediatamente avviato tutte le verifiche per accertarne le cause e le eventuali responsabilità“.