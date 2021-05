Proseguono le riaperture in Italia dopo mesi di chiusure forzate che hanno messo in ginocchio l’economia dell’intero Paese. In particolare, con il nuovo decreto firmato dal governo, è stata approvata una nuova road map contenente le date salienti verso un graduale ritorno alla normalità. Tante le attività commerciali interessate nei nuovi cambiamenti, dalle palestre alle piscine, passando per i centri commerciali e i ristoranti al chiuso. Ognuno di loro avrà delle nuove regole da rispettare per poter ripartire in sicurezza.

Cambia il coprifuoco

La prima grande novità riguarda, innanzitutto, il coprifuoco. A partire da oggi, mercoledì 19 maggio, sarà possibile rientrare a casa entro le 23. Posticipato di un’ora il vecchio limite, dando così modo ai ristoranti di poter lavorare di più negli orari serali. Dal 7 giugno, invece, il governo ha già deciso che se continuerà il calo dei contagi come avvenuto nelle ultime settimane, il coprifuoco slitterà alle 24. Per l’abolizione definitiva, invece, bisognerà aspettare il 21 giugno. Naturalmente queste regole valgono solo per le zone gialle, mentre per le eventuali zone bianche ogni limite verrà eliminato.

Nuove regole per le riaperture

Buone notizie anche per i ristoranti al chiuso. A partire dall’1 giugno, infatti, sarà possibile pranzare o cenare anche nei locali che non dispongono di posti all’aperto. Inoltre sarà consentita anche la consumazione al bancone, attualmente proibita nei locali. Nella stessa giornata, apriranno al pubblico anche gli eventi sportivi, soprattutto quelli all’aperto. Per tutti gli altri, invece, si dovrà attendere fino all’1 luglio, con le regole che prevedono massimo 1000 persone all’esterno e 500 all’interno.

Cambiano le date della road map

Riaprono, finalmente, anche i centri commerciali nel fine settimana. La data fatidica sarà quella del 22 maggio dove la gente potrà tornare a fare shopping anche nel weekend. Due giorni dopo, invece, sarà la volta delle palestre, la cui riapertura è stata anticipata di sette giorni. Per le piscine, i centri natatori e i centri benessere, il giorno nel quale avranno la possibilità di ricominciare la loro attività è quello dell’1 luglio. Infine, restano confermate le date per i matrimoni (15 giugno), mentre nella medesima giornata si anticipa anche la riapertura di parchi tematici e di divertimento.