Non risponde ai parenti da giorni: 40enne trovato morto in casa

L’amara scoperta è stata fatta nel pomeriggio di martedì 14 aprile 2020 a Roma, nella zona di villa Gordiani, un uomo di 40 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione. Da giorni i suoi familiari non riuscivano in alcun modo a mettersi in contatto con lui, non rispondeva né alle telefonate né ai messaggi.

Piuttosto preoccupati, i parenti della vittima si sono messi in contatto con il portiere del palazzo. All’uomo hanno chiesto di verificare se il 40enne rispondesse alla porta di casa e in caso contrario di allarmare le forze dell’ordine. La vicenda si è svolta intorno alle 17, in seguito alla segnalazione del portiere gli agenti di polizia si sono recati sul posto per capire se fosse successo qualcosa al 40enne. L’uomo non ha mai risposto alla porta, i poliziotti hanno quindi fatto irruzione in casa e lo ha trovato morto.

Sul posto oltre alla Polizia è intervenuto anche il medico legale e la Scientifica per i dovuti rilievi del caso. Al momento non è chiara l’esatta causa del decesso del 40enne. Sul corpo senza vita dell’uomo non sono state rilevate lesioni. Tante sono le ipotesi che stanno valutando al momento, anche quella di un possibile malore. Sarà però l’autopsia a chiarire con esatte come è morto il 40enne.