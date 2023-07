San Marco dei Cavoti 73enne uccide il figlio, poi si toglie la vita: i fatti

La tragica vicenda si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 3 luglio 2023 a San Marco dei Cavoti, comune in provincia di Benevento. Un uomo di 73 anni, Franco De Corso, probabilmente in seguito ad un’improvvisa e furiosa lite ha ucciso il figlio 39enne, Alessandro De Corso. Alla base del suo gesto sembrano esserci dissidi familiari, ma al momento il movente non è ancora noto.

Dopo aver ucciso il figlio con un colpo di pistola al torace l’anziano uomo si è tolto la vita. Per suicidarsi ha utilizzato la stessa pistola, detenuta regolarmente, è morto sul colpo dopo essersi sparato un colpo alla testa. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo della drammatica vicenda avvenuta intorno alle 18.30 a San Marco dei Cavoti. Giunti sul posto hanno trovato padre e figlio senza vita, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare i loro decessi.

I Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolto l’omicidio-suicidio e per stabilire il movente del 73enne. Nei prossimi giorni verrà effettuato anche l’esame autoptico sui cadaveri. Sul luogo della vicenda anche il medico legale e il Sindaco di San Marco dei Cavoti, l’intera comunità è scioccata a causa dell’accaduto.

