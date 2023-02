Dramma a Livorno: 80enne uccide la moglie, poi si toglie la vita

La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di oggi, giovedì 16 febbraio 2023 a Castagneto Carducci, comune in provincia di Livorno. Un anziano uomo di 80 anni e sua moglie di 75 anni sono stati trovati entrambi morti all’interno della loro abitazione. I due erano malati da tempo, forse è stato questo il motivo che ha spinto l’uomo a porre fine alla vita della moglie e poi alla sua, forse per non soffrire più.

L’80enne infatti ha prima ucciso la moglie per poi togliersi la vita. Il modo in cui ha commesso l’omicidio-suicidio tra le mura non è stato ancora reso noto. A fare la tragica scoperta è stato il figlio della coppia. Dopo essersi recato a casa dei suoi genitori in provincia di Livorno l’uomo li ha trovati entrambi morti.

In seguito alla segnalazione sul luogo in cui si è svolto l’omicidio-suicidio immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso. Al loro arrivo però per i coniugi non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi.

LEGGI ANCHE -> Napoli, 29enne aggredisce la madre e un agente: poliziotto spara e lo uccide