Dramma a Scalea: 28enne uccide l’ex compagna poi si toglie la vita

L’omicidio-suicidio è avvenuto nella notte di sabato 1 ottobre 2022 a Scalea, in provincia di Cosenza. Antonio Russo, un ragazzo di 28 anni, ha ucciso l’ex compagna con diversi colpi di arma da fuoco. La vittima, Ilaria Sollazzo, aveva 31 anni. I fatti si sono svolti all’interno di un’auto parcheggiata in via Borsellino in seguito ad una lite furiosa scoppiata tra i due.

Stando alle prime informazioni sul caso in preda all’ira il 25enne avrebbe prima sparato alla compagna e subito dopo ha rivolto la stessa pistola contro se stesso e si è tolto la vita. Probabilmente lui non aveva accettato la fine della loro storia d’amore, i due si erano incontrati nei giorni scorsi a Scalea per parlare di alcune questioni relative alla loro rottura ma la situazione si è trasformata in una vera e propria tragedia.

Alcuni vicini di casa si sono insospettiti vedendo l’auto ferma lì e hanno allarmato le forze dell’ordine. Giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato i corpi senza vita all’interno del veicolo, ora indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta l’intera vicenda. I due erano stati insieme per qualche anno, dalla loro relazione è nata anche una figlia che oggi ha due anni. In seguito alla separazione il loro rapporto non era affatto sereno, infatti litigavano spesso. A quanto pare l’incontro doveva servire a trovare un po’ di equilibro nel loro rapporto, l’ennesimo litigio tra loro però questa volta si è trasformato in un omicidio-suicidio.

