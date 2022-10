La violenta aggressione si è svolta nel pomeriggio di sabato 1ottobre 2022 a Casarile, comune della città di Milano. La vittima è una bambina di soli otto mesi, picchiata selvaggiamente con calci e schiaffi dal compagno della madre. I due erano da soli in casa, quando la madre della piccola non riusciva a mettersi in contatto con l’uomo ha chiesto alla madre di andare a controllare se andava tutto bene.

Giunta sul posto, un’abitazione di un condominio di via Colombo a Casarile, la nonna della vittima ha subito notato i lividi sul corpo della bimba. Il 28enne le ha detto che era caduta dalla culla. Trasportata in ospedale le sue condizioni sono apparse subito gravissime, i medici non hanno creduto alla spiegazione del patrigno ed è per questo che hanno allarmato le forze dell’ordine. Per via delle sue condizioni di salute la bimba di otto mesi dal policlinico San Matteo di Pavia è stata trasportata in elisoccorso a Bergamo dove è stata posta in coma farmacologico.

Durante l’interrogatorio il 28enne, Mario Franchino, è crollato e ha ammesso di aver picchiato con violenza la figlia della sua compagna. Al momento non è noto cosa abbia causato un’ira così incontrollata. Probabilmente la piccola piangeva e lui è andato su tutte le furie perché non riusciva a farla smettere. I carabinieri lo hanno arrestato con la grave accusa di tentato omicidio ed è stato portato in carcere. Intanto, le condizioni di salute della giovanissima vittima migliorano, i medici hanno rivelato che non è più in pericolo di vita.

