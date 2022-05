Padova, 50enne accoltella l’ex moglie: in passato aveva ucciso l’ex

La drammatica vicenda si è svolta nella giornata di ieri, martedì 10 maggio 2022 a Padova, nel quartiere Arcella. Un uomo di 50 anni intorno alle 12 ha teso un agguato alla sua ex moglie, una 51enne, l’ha aspettata vicino casa e non appena l’ha vista l’ha colpita alla schiena con una coltellata. I due da qualche settimana non vivevano più insieme, si stavano separando ma a quanto pare lui non riusciva ad accettare che il loro matrimonio fosse giunto al capolinea.

Le disperate urla della vittima hanno preoccupato non poco un vicino di casa che ha subito allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo della vicenda avvenuta ieri a Padova. All’arrivo degli agenti l’uomo si era già dato alla fuga, lo hanno però rintracciato nel giro di poche ore e lo hanno portato in caserma.

La donna dopo aver ricevuto i primi soccorsi è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie, fortunatamente però non è in pericolo di vita. In passato il 50enne aveva già ucciso la sua ex compagna con 33 coltellate dopo che lei lo aveva lasciato. Uscito dal carcere aveva intrapreso una nuova relazione, anche questa finita con minacce di morte e atti persecutori dopo che lei aveva messo fine alla loro storia d’amore. L’uomo è finito di nuovo in manette con l’accusa di tentato omicidio.

