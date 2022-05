Carbonia, tenta di violentare e uccidere l’ex compagna: 54enne in manette

È successo a Carbonia, dove un uomo di 54 anni ha tentato di stuprare e uccidere l’ex compagna. Da quando la loro storia d’amore era giunta al capolinea lui non riusciva ad accettare la separazione. L’aveva invitata nel suo podere per parlare, ma tra loro è presto degenerata un’accesa lite. L’uomo dopo averla rinchiusa dentro una baracca si è scagliato con violenza contro di lei. Ha anche provato ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà.

La vittima ha reagito all’aggressione per impedire all’ex compagno di abusare di lei, lui ha però iniziato a colpirla più volte alla testa con un martello, causandole una profonda ferita alla nuca. Durante la brutale aggressione la donna è riuscita ad allarmare le forze dell’ordine, in seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul posto, a Carbonia.

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 54enne mentre aggrediva l’ex compagna e provava ad abusare sessuale di lei. Lo hanno subito bloccato e arrestato con le gravi accuse di tentato omicidio, violenza sessuale e sequestro di persona. Dovrà inoltre rispondere ai reati di lesioni aggravate e atti persecutori, dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Cagliari. La vittima è stata invece trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie, fortunatamente non è in pericolo di vita.

