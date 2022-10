Napoli, bimba di 10 mesi intossicata dalla Cannabis: è grave

La terribile vicenda si è svolta qualche giorno fa a Napoli, protagonista è una bimba di soli 10 mesi. L’esatta dinamica dei fatti non è stata ancora chiarita, la piccola è arrivata in codice rosso all’ospedale Santobono in condizioni molto gravi. Accompagnata in ambulanza aveva convulsioni e spasi, causate da un’intossicazione da Cannabis.

Il tempestivo intervento dei medici è riuscito a stabilizzare le condizioni della vittima che si trova ora ricoverata nel reparto di terapia subintensiva dell’ospedale Santobono di Napoli. Stando alle informazioni sul delicato caso la piccola non dovrebbe più essere in pericolo di vita, i medici però non hanno ancora sciolto la prognosi poiché continua ad essere in gravi condizioni.

La bimba di dieci mesi della sostanza stupefacente ne avrebbe ingerita in grande quantità ed è per questo che le sue condizioni sono apparse subito gravissime, anche per vie delle crisi convulsive. Gli agenti hanno interrogato la famiglia della vittima, indagano per chiarire come si sia svolta con esattezza la pericolosa vicenda nei giorni scorsi a Napoli che avrebbe potuto costare la vita alla piccola. Gli inquirenti dovranno chiarire come abbia potuto ingerire da sola la Cannabis e quali siano le eventuali responsabilità dei familiari presenti in caso quando si è svolta la vicenda.

