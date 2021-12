Biella, va a fare il vaccino con un braccio in silicone: denunciato

È successo nella serata di ieri a Biella, dove un uomo si è presentato all’hub vaccinale per fare il vaccino anti Covid con l’intenzione di ingannare i sanitari. I suoi piani non sono però andati come sperava, il 50enne è stato infatti subito scoperto dagli operatori sanitari. Ma cosa ha fatto? L’uomo si è presentato con un avambraccio in silicone, così facendo il vaccino non lo avrebbe fatto davvero ma avrebbe ottenuto il green pass, l’uomo è un no-vax.

L’uomo è stato subito denunciato, l’Asl ha anche segnalato la vicenda alla procura. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo in cui si sono svolti i fatti ieri sera a Biella. Stando alle prime informazioni l’applicazione in silicone che l’uomo aveva messo sul braccio sembrava quasi un vero braccio.

Quando l’operatrice sanitaria stava per fargli il vaccino si è però insospettita perché il colore non era identico alla sua pelle. Anche la sensazione provata al tatto era diversa da quella che si prova quando si tocca la pelle vera. L’operatrice ha chiesto all’uomo di mostrare per intero il braccio. Non appena ha scoperto il suo inganno lui ha anche provato a convincerla a chiudere un occhio, ma naturalmente non lo ha fatto.

