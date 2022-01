Messaggi d’odio contro Draghi e Biden: bloccato canale Telegram no-vax

Da quando le misure per contrastare la diffusione del Covid-19 sono diventate più stringenti, il numero di canali d’odio no-vax è aumentato notevolmente. In queste ore, in particolare, è stato individuato un gruppo Telegram che diffondeva messaggi contro il premier Mario Draghi, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e persino contro il fondatore della società Microsoft Bill Gates. A rilevare e bloccare queste pubblicazioni è stata la Polizia Postale, nell’ambito di un monitoraggio informativo della rete Internet volto ad individuare mobilitiazioni e conversazioni contro gli attuali provvedimenti varati in materia di pandemia.

All’interno del canale Telegram – oltre a messaggi d’odio e minacce contro vari capi dello Stato – erano presenti scambi di battute antisemite, teorie complottiste contro i vaccini ed incitamenti all’uso della violenza durante le manifestazioni pubbliche. Individuato anche l’amministratore del canale, originario di Napoli ma residente in Germania da anni per motivi lavorativi. Fermato all’aeroporto di Napoli Capodichino – era tornato in Italia per partecipare alla manifestazione no-vax indetta a Roma per il 15 gennaio 2022 – è stato sottoposto a perquisizione personale da parte della Digos di Napoli e dal compartimento della Polizia Postale, su delega del Pubblico Ministero.

Mentre la campagna vaccinale procede spedita e registra numeri record anche grazie ai nuovi obblighi vaccinali – per over 50 e lavoratori pubblici e privati – in Italia continuano quindi a diffondersi teorie no-vax diffuse da irriducibili complottisti.

