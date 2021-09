Erano positive al Covid ma hanno scelto comunque di partecipare al matrimonio: madre e figlia, originarie di Alcamo, in provincia di Trapani, hanno violato la quarantena per recarsi a Partinico. Entrambe, adesso, sono state denunciate per inosservanza dei provvedimenti anti Covid.

Madre e figlia positive partecipano a un matrimonio: cosa è successo

La vicenda, come riportato dalla testata online PalermoToday, risale allo scorso agosto e, dopo i controlli effettuati dall’Asp di Trapani, è stato possibile ricostruire la dinamica. La donna, una 48enne di Alcamo, aveva preso parte alla cerimonia in una Chiesa della città. La stessa si era presentata in compagnia della figlia 15enne. Dopo la celebrazione, le due si erano poi recate al ricevimento organizzato in un locale di Partinico, in provincia di Palermo. Il tutto si era svolto senza tener conto della quarantena obbligatoria da rispettare, rischiando così di contagiare anche tutti gli altri invitati. La segnalazione, però, è arrivata qualche giorno dopo e nella lista dei partecipanti messa a disposizione dalla stessa sala risultano i nomi delle due donne coinvolte. Dunque è arrivata la conferma definitiva su quanto accaduto.

Episodi simili accaduti in Sicilia

L’azienda sanitaria ha quindi provveduto ad attivare il contact tracing, cercando di ricostruire i vari contatti che avevano incontrato madre e figlia. Le stesse persone sono state invitate a sottoporsi a un tampone anti-Covid ma, al momento, non risultano altri positivi. Nessun focolaio, dunque, sarebbe scaturito da questa triste vicenda.

Non si tratta, però, del primo episodio di violazione della quarantena accaduto in Sicilia. Già la scorsa settimana, a Palermo, una donna di 47anni era stata sorpresa in giro per la città nonostante fosse positiva. A febbraio, invece, a trasgredire le regole era stato un esercente di un bar del capoluogo siciliano, scoperto grazie a una segnalazione che era arrivata alle forze dell’ordine.

