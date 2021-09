Acireale, carabiniere tenta di sedare una lite ma gli sparano: è grave

La drammatica vicenda si è svolta ad Acireale, in provincia di Catania. Un vide brigadiere è stato ferito gravemente mentre tentava di aiutare i suoi colleghi a sedare una furiosa lite scoppiata davanti alla chiesa di Santa Maria Ammalati. Il carabiniere non era in servizio, si trovava lì per partecipare alla prima comunione del figlio.

Non appena è scoppiata la lite immediato è stato l’intervento dei carabinieri di Acireale. Il vice brigadiere li ha aiutati nel tentativo di separare le persone che stavano litigando in modo davvero animato. Uno di loro, un 69enne, ha improvvisamente tirato fuori una pistola e ha sparato ferendo con un proiettile il vice brigadiere al collo. Gli agenti sono riusciti subito a bloccare l’uomo e disarmarlo. La vittima è stata invece trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime. In seguito ad una delicata operazione chirurgica l’uomo è ricoverato in prognosi riservata nell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia.

Le condizioni del vice brigadiere sono molto gravi, a causa del colpo di pistola rischia di rimanere paralizzato. L’uomo che gli ha sparato sarà invece condotto in carcere dopo l’interrogatorio. Il 69enne è stato arrestato con le gravi accuse di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco.

