Taranto, 20enne spara durante una festa: 10 sono i feriti, uno è grave

I fatti si sono svolti nella notte intorno all’una nello Yachting club di San Vito, un noto lido e discopub situato vicino Taranto. Durante una serata organizzata per studenti universitari è improvvisamente scoppiato un furioso litigio tra due ragazzi. In preda all’ira uno dei due ragazzi, un 20enne originario di Taranto, ha iniziato a sparare con una pistola calibro nove, alla festa c’era circa 300 persone.

A rimanere feriti a causa della violenta sparatoria dieci persone, quattro ragazze e sei ragazzi, alcuni sono stati raggiunti dai proiettili altri si sono fatti male per via della confusione che si è creata per la paura. I feriti sono stati trasportati immediatamente all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto per ricevere le cure adeguate. Alcuni sono stati sottoposti a delicate operazioni chirurgiche per poter rimuovere i proiettili. Uno di loro si trova in gravi condizioni. La vittima è ricoverata in prognosi riservata, fortunatamente però non sembra essere in pericolo di vita.

Sparatoria nella notte a Taranto, la polizia individua l’aggressore

In seguito alle medicazioni tre delle dieci persone ferite sono state già dimesse dall’ospedale. Due di loro si trovano al pronto soccorso in osservazione, gli altri cinque sono ancora ricoverati. Sul posto è tempestivamente intervenuta la polizia dopo la sparatoria. Gli agenti hanno subito identificato colui che ha aperto il fuoco durante la festa. I poliziotti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta l’intera vicenda.

LEGGI ANCHE -> Zona gialla, cosa cambia a seguito dell’aumento di ricoveri da Covid-19