Ibiza, spara alla testa ad un 28enne durante un party: 35enne in fuga

I fatti risalgono allo scorso venerdì 4 giugno 2021, durante una festa privata che si è svolta a Ibiza, all’interno di una villa privata a Santa Eulària. Ad organizzare la festa con molti invitati un 28enne di origine italiana, rimasto gravemente ferito a causa di un colpo di pistola alla testa. A sparargli sarebbe stato un 35enne italiano da tempo residente a Ibiza, Michele Guadagno.

Il 28enne era solito organizzare feste private, la lite con il 35enne a quanto pare è scoppiata per motivi sentimentali. Un litigio che stando alle prime informazioni sul caso si sarebbe poi trasformato in un regolamento di conti a causa dei party organizzati dalla vittima. Nella sparatoria è rimasto coinvolto un terzo uomo, questo fortunatamente è stato colpito solo di striscio, le sue condizioni di salute non sono gravi.

35enne spara ad un ragazzo di 28 anni durante una festa privata a Ibiza, poi scappa

Dopo aver sparato al 28enne Michele Guadagno si è subito dato alla fuga a bordo di un’auto, l’uomo non è stato ancora rintracciato. Ad indagare sulla terribile vicenda la Guardia Civil che sta cercando di ricostruire con esattezza come si sia svolta l’interna vicenda. Alcuni testimoni che si trovavano alla festa hanno raccontato agli agenti che il 35enne si sarebbe recato alla festa ore dopo il suo inizio. Giunto sul posto ha iniziato a litigare con la vittima e gli ha sparato. Di lui al momento non c’è alcuna traccia, si teme che possa aver lasciato l’isola a bordo di una imbarcazione privata in seguito alla sparatoria.

Gli investigatori spagnoli stanno scavando sulla vita privata dei tre uomini protagonisti della vicenda e sui vari party privati illegali. È possibile che dietro a tutto ci sia la criminalità organizzata, riciclaggio e traffico di droga. Mentre gli agenti indagano, il 28enne continua a lottare tra la vita e la morte in ospedale, le sue condizioni di salute sono gravissime.

LEGGI ANCHE -> Il giallo di Elena Livigni Jimenez morta a Ibiza: il dolore della madre