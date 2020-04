Mestrino, 37enne cade da un muro dopo una lite con la compagna: è grave

La vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, martedì 14 aprile a Mestrino, comune della provincia di Padova, intorno alle 15. Un uomo di 37 anni di origine cinese ha iniziato a litigare in modo alquanto furioso con la compagna negli spazi interni alla stazione ferroviaria di via Ca’ Zen. Non è chiaro cosa sia successo tra loro durante il violento e animato litigio. La vicenda si è però conclusa con la caduta dell’uomo da un muro di cinta che supera i tre metri di altezza.

Stando alle prime informazioni sul caso, il 37enne stava provando ad arrampicarsi sul muro per scavalcare la recinzione e recarsi all’esterno. L’uomo è però caduto, ferendosi gravemente. Sul luogo della vicenda avvenuta ieri a Mestrino, immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine. Dopo la caduta sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118, chiamati dalla compagna della vittima. La situazione è sembrata grave sin dall’inizio, per questo sul posto è stato inviato l’elicottero del Suem. Il 37enne è stato trasportato urgentemente all’ospedale di Padova, al momento è ricoverato in prognosi riservata. A quanto pare a causa della caduta ha riportato diverse ferite al torace e all’addome.

I carabinieri stanno cercando di chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda. Al momento non è chiaro cosa abbia potuto spingere l’uomo a compiere un simile gesto. I dettagli della vicenda sono ancora poco chiari, gli agenti stanno valutando diverse ipotesi. Sembra però che non ci siano elementi che facciano pensare che la responsabilità della caduta del 37enne sia imputabile alla sua compagna.