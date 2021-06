Stato d’emergenza Covid, Draghi vorrebbe prorogarlo fino a fine anno

Il premier Mario Draghi non si fida delle complete riaperture e sta pensando di prorogare lo stato d’emergenza emanato a causa del Covid fino a fine anno. L’ipotesi, ancora al vaglio del governo, potrebbe essere confermata nelle prossime settimane.

Stato d’emergenza Covid: l’idea di Draghi

Dopo i primi segnali positivi giunti nelle scorse ore dal ministro della Salute, Roberto Speranza, la situazione sembra aver subito un altro contraccolpo. Il primo ministro, infatti, non crede che a fine luglio l’emergenza Covid sia conclusa. Anzi, con la campagna vaccinale entrata nel vivo proprio in questi giorni, bisognerà attendere almeno fine settembre per arrivare all’immunità di gregge. Inoltre, il dilagarsi della variante Delta fa pensare che la cautela non è mai troppa e Draghi non vuole rinunciare ai poteri straordinari per gestire la pandemia. Per questo motivo, lo stesso vorrebbe prorogare la misura fino al 31 dicembre 2021, in modo da introdurre nuove misure restrittive se necessarie. La vera ripartenza dell’Italia si vedrà a settembre, quando gran parte delle attività riprenderanno a pieno ritmo. Allo stesso tempo, anche le riaperture delle scuole avranno un ruolo cruciale nell’andamento dell’epidemia.

La gestione della campagna vaccinale

In una situazione sempre più complessa, dunque, il premier sa di dover agire tempestivamente e lo stato d’emergenza permetterebbe tutto ciò. Allo stesso tempo, anche la campagna vaccinale necessita di una regolazione specifica. Dopo lo stop ad AstraZeneca per gli under 60, le regioni hanno trovato un accordo per somministrare Pfizer o Moderna per i richiami, ma le dosi non sono ancora abbastanza. Pertanto, il lavoro del governo sarà fondamentale per riuscire a garantire il corretto approvvigionamento. Infine, con i poteri speciali in mano a Draghi durante questi mesi, si potranno gestire anche eventuali misure prese autonomamente dalle regioni. Mantenere la stessa linea per tutte ed evitare fughe in avanti delle stesse garantirà una maggiore sicurezza per tutti i cittadini.

