Coronavirus, Mario Draghi: “Si rischiano 40mila contagi al giorno”

Continua ad essere tanta la preoccupazione a causa dell’emergenza Coronavirus, Mario Draghi, i tecnici e i ministri nel corso di una riunione che si è svolta a Palazzo Chigi hanno fatto sapere di temere che a breve si possa arrivare a 40mila contagi al giorno. A rivelare la notizia è stato il Corriere della Sera che fa sapere che stanno valutando un nuovo piano con misure nuove di contenimento.

Dal 6 marzo entrerà in vigore il nuovo Dpcm firmato da Mario Draghi, ma le misure restrittive previste potrebbero non bastare a contenere i contagi. Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, ha fatto sapere che per non essere travolti la crescita del contagio richiede una accelerazione. Ad oggi le scuole sono molto a rischio, i governatori potrebbero decidere di chiuderle anche nelle zone arancioni e gialle.

Durante la riunione hanno parlato anche di un possibile lockdown generalizzato o di un’ulteriore stretta che prevede misure più adeguate. Potrebbero esserci novità anche sul coprifuoco che potrebbe essere anticipato, altre limitazioni potrebbero essere attuate sugli spostamenti. Ad oggi non è per niente positivo Roberto Speranza, il ministro della salute ha infatti detto che i numeri purtroppo continueranno a peggiorare. Intanto, le zone arancione scuro sono in aumento in Lombardia, queste rischiano di diventare presto rosse.