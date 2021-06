Continua a preoccupare la variante Delta in Gran Bretagna. L’aumento dei contagi nelle ultime 24 ore ha segnato un nuovo record all’interno del Paese, con 22.868 nuovi casi su un totale di 1,2 milioni di tamponi analizzati. La situazione sembra essere ancora sotto controllo, ma la fine del lockdown è slittata a fine luglio.

Variante Delta in Gran Bretagna: la situazione nelle ultime 24 ore

Secondo i dati diffusi dal governo britannico, la variante Delta colpirebbe un maggior numero di persone, ma i ricoveri ospedalieri rimangono stabili. Effetto, quest’ultimo, della campagna di vaccinazione che continua spedita in tutto il Paese. Almeno il 62% della popolazione over 18 ha già ricevuto anche la seconda dose e si procede affinché anche i più giovani possano ricevere il farmaco anti Covid. Anche se il numero di contagi resta ancora alto, il numero dei decessi si attesta a sole 3 persone nelle ultime 24 ore. Dati, dunque, che non destano grandi preoccupazioni, anche se almeno il 99% dei nuovi positivi individuati è legato proprio alla nuova variante. La precedente, ovvero quella inglese definita Alfa, sembra essersi ridotta sempre di più, dopo aver dilagato all’interno del Paese la scorsa primavera.

Le parole del neo ministro della Salute, Javid

Intanto il nuovo ministro della Salute, Sajid Javid, ha dichiarato che la fine delle restrizioni in Gran Bretagna sono confermate per il prossimo 19 luglio. “Non vi sono motivi per andare oltre“, ha detto lo stesso. “Nessuna data che possiamo scegliere sarà a rischio zero per il covid, sappiamo che non possiamo eliminarlo, dobbiamo imparare a conviverci”, ha poi proseguito. Intanto, mentre gli esperti continuano a monitorare la situazione per evitare ulteriori cambiamenti, il governo di Boris Johnson ha confermato l’allentamento delle restrizioni per Euro 2020. In particolare, lo stadio di Wembley, si prepara ad ospitare almeno 60.000 persone – a differenza delle 40.000 attualmente previste – per le semifinali e le finali. Una scelta che, ancora oggi, fa discutere data la situazione che sta vivendo la Gran Bretagna.