Vaccini anti-Covid: somministrate quasi 6 milioni di dosi in Italia

Sta raggiungendo la quota di quasi 6 milioni il numero delle somministrazioni di vaccino anti-Covid in Italia. Stando a quanto si apprende dagli ultimi dati che sono stati resi noti sul portale del Ministero della Salute, ad oggi sono state somministrate 5,95 milioni di dosi di vaccini contro il Coronavirus. Il numero di persone che fino ad ora sono state invece vaccinate sembra essere di 1,79 milioni.

Sono le persone di età compresa tra gli ottanta e gli ottantanove anni quelle che hanno ricevuto il numero maggiore di vaccini anti-Covid. A queste sono state infatti somministrate 1,26 milioni di dosi. Per quanto riguarda le categorie dei lavoratori, i più vaccinati sono gli operatori sanitari che continuano a lottare ogni giorno contro il virus. A loro sono state rese disponibili 2,61 milioni di dosi di vaccino. Tre sono le tipologie di vaccino utilizzate in Italia. Queste sono: Pfizer, AstraZeneca e Moderna. Il numero maggiore di vaccini somministrati ad oggi sono quelli della Pfizer. Segue poi AstraZeneca ed infine Moderna.

Roberto Speranza ospite a Accordi e Disaccordi, programma condotto sul Canale Nove, ha fatto sapere che dovrebbero arrivare in Italia milioni di dosi di vaccino anti-Covid nei prossimi mesi. Tra le varie cose ha infatti detto: “Aspettiamo qualcosa che è intorno a 50 milioni di dosi per il secondo trimestre e si può arrivare fino a 80 milioni di dosi nel terzo trimestre.” A detta sua piacerebbe a tutti dire che tutto è finito e che da domani tutto verrà riaperto, ma non è così. Il Ministro della Salute ci ha tenuto a precisare che se si riaprisse oggi con l’epidemia in corso la situazione peggiorerebbe. Ha poi aggiunto che sarebbe necessario chiudere ancora di più.