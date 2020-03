Coronavirus, Gruppo Menarini dona disinfettante alle strutture ospedaliere

L’emergenza Coronavirus continua a preoccupare non poco l’intera popolazione. Da quando il virus ha iniziato a diffondersi trovare mascherine e gel disinfettante è diventato quasi impossibile. Proprio per questo il Gruppo Menarini ha pensato di realizzare, nello stabilimento di Firenze dedicato ai farmaci in gel, la produzione di gel disinfettante con lo scopo di donarlo a tutte le strutture e agli operatori che stanno combattendo ogni giorno per fermare il virus.

L’azienda Menarini ha ricevuto moltissimi appelli da parte degli ospedali, dagli operatori sanitari, dai diversi servizi pubblici e dalle forze degli ordini in merito all’impossibilità di trovare le precauzioni necessarie per affrontare l’emergenza, cioè gel disinfettante. L’azienda ha deciso di donare il materiale al momento poco reperibile come segno di ringraziamento nei confronti di tutti coloro che si stanno impegnando per combattere il Coronavirus e tornare presto alla normalità, per farli lavorare in maniera più sicura.

L’azienda napoletana ha fatto sapere che la capacità produttiva del loro stabilimento gli consentirà di fornire in modo gratuito almeno 5 tonnellate di gel disinfettante ogni settimana. Ciò è possibile grazie all’impegno di tutti coloro che sono impegnate nella produzione dei materiali. Questi sono fondamentali per cercare di ridurre il numero dei contagi. Il gruppo Menarini ha poi concluso dicendo: “I nostri tecnici sono al lavoro per poter incrementare queste quantità. Sono confidenti di farcela già a breve”.