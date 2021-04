Il primo incontro di una coppia, sposata da quasi 70 anni, ma separata dal Coronavrirus negli ultimi 7 mesi. I protagonisti di questa emozionante vicenda sono Gordon e Mary Davis, entrambi 89enni. I due, residente nel Regno Unito, non ha avuto vita facile a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia, tanto da dover trascorrere diversi giorni l’uno lontano dall’altro.

Il video del bacio tra Gordon e Mary

Il primo incontro della coppia sposata è stato documentato dalla casa di riposo Baily House Care Home dove l’anziana si trovava già da alcuni mesi. Il marito, come testimoniato dal video pubblicato sulla pagina Facebook, ha scelto di fare una sorpresa alla moglie, lontana da lui da oltre sette mesi. Un’emozione indescrivibile quella del primo bacio della coppia, avvenuto tra abbracci e sorrisi.

“La nostra adorabile Mary ha avuto una vera sorpresa oggi … il suo amato marito Gordon è venuto a vivere qui a Baily House con lei“: queste le parole di accompagnamento alle immagini che, nel giro di poche ore, hanno fatto il giro del web divenendo virali. In tempo di pandemia, anche gesti come questi possono fare la differenza, tanto da toccare il cuore e le corde anche dei più duri.

Covid, l’emozione del primo incontro della coppia sposata

A causa delle restrizioni imposte dai vari governi, tra lockdown e chiusure forzate, numerose sono le famiglie che hanno vissuto lontano quest’ultimo anno. Genitori, figli, coppie e non solo: tutti separati da un virus che ha reso sempre più soli le persone. Così, anche il primo incontro tra marito e moglie non può che causare una forte emozione anche nei presenti. Infatti, dopo il primo bacio tra i due non sono mancate le lacrime tra coloro che hanno assistito alla scena. Un primo passo verso un possibile ritorno alla normalità dopo che, a seguito di un duro lockdown, l’Inghilterra ha deciso di dare il via libera alle prime riaperture.