Genova, picchia ancora la compagna: il figlio di 11 anni chiama la Polizia

È finalmente finito l’incubo di una donna picchiata e maltrattata da tempo dal compagno violento, i fatti si sono svolti nei giorni scorsi a Genova. L’uomo di 27 anni di origini ecuadoriane dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche per banali motivi ha picchiato per l’ennesima volta la compagna. Il violento episodio si è svolto davanti al figlio di 11 anni della vittima.

È stato proprio il bambino a trovare il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per salvare la madre. In seguito alla segnalazione dell’11enne immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della violenta aggressione avvenuta pochi giorni fa a Genova. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato mamma e figlio terrorizzati. La donna aveva un grosso livido sull’occhio, causato da un violento pugno che le aveva dato il compagno.

Ai poliziotti la vittima ha confessato che non era la prima volta che il compagno violento la picchiava, i maltrattamenti andavano avanti da tempo. La donna non aveva però mai trovato il coraggio di denunciare il 27enne. È stato il figlio di soli 11 anni a trovare il coraggio di chiedere aiuto, il suo intervento l’ha salvata. A causa delle percosse ricevute la donna è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Dopo averla visitata e medicata i medici l’hanno dimessa con una prognosi di venti giorni. Il 27enne è stato invece denunciato per maltrattamenti e allontanato dalla casa familiare.