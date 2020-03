Padova, minaccia la compagna con un coltello: la figlia chiama la polizia

È successo nella mattinata di ieri, domenica 1 marzo 2020 ad Arcella, un quartiere di Padova. Completamente ubriaco e in preda all’ira, un uomo di 42 anni di origine rumena ha minacciato e aggredito la compagna, sua connazionale di 34 anni. È successo in seguito ad una furiosa lite scoppiata tra le mura domestiche. Mentre i due litigavano, l’uomo ha impugnato un coltello da cucina e ha minacciato di uccidere la compagna.

Ad assistere all’episodio di violenza la figlia della coppia, una ragazzina di 14 anni. In preda alla paura ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine, per paura che il padre uccidesse davvero la madre. Agli agenti la ragazzina ha raccontato che l’uomo, completamente ubriaco, ha minacciato di uccidere la madre con un coltello. In seguito alla segnalazione della 14enne, in merito alla violenta lite scoppiata tra i suoi genitori, tempestivo è stato l’intervento della polizia sul luogo della violenta vicenda avvenuta ieri a Padova. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato il 42enne in evidente stato di agitazione, fortunatamente nessuno era ferito.

La vittima ha confermato agli agenti ciò che la figlia aveva raccontato, il compagno l’ha minacciata con un coltello da cucina dopo aver bevuto troppo. Il 42enne è stato denunciato dalla polizia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo la denuncia l’uomo è stato portato a casa di sua sorella. La donna ha accettato di fargli trascorrere la notte a casa sua per tenerlo lontano dalla compagna e della figlia.