Colleferro, dopo anni di maltrattamenti denuncia il compagno: i fatti

I fatti si sono svolti a Colleferro, comune della città di Roma, dopo anni di maltrattamenti e violenze l’incubo di una donna è finalmente finito. In silenzio sopportava da ben cinque anni il comportamento violento del compagno, probabilmente per paura di fare i conti con delle ripercussioni se lo avesse denunciato.

Nelle scorse settimane però una vicina di casa ha allarmato le forze dell’ordine per segnalare una violenta aggressione da parte di un uomo ai danni di una donna. In quella occasione la vittima ha trovato il coraggio di rivelare tutto ai Carabinieri, dicendo che i maltrattamenti andavano avanti da cinque anni. Agli agenti ha raccontato che il compagno spesso si scagliava con violenza contro di lei, la umiliava e la picchiava. In più occasione le percosse le hanno provocato delle lesioni, ma non si è mai recata in ospedale per farsi medicare.

In seguito alla denuncia da parte della vittima è stato emesso nei confronti del suo violento compagno l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento. L’uomo dovrà tenersi ad una distanza di almeno 300 metri dall’ex compagna e non potrà mettersi in alcun modo in contatto con lei. I Carabinieri ricordano quanto sia importante che le vittime denuncino simili fatti per poter intervenire tempestivamente ed evitare gravi conseguenze.

