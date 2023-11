Fuorigrotta, 81enne trovato morto in casa: è stato accoltellato

Dramma nel pomeriggio di ieri, domenica 19 novembre 2023 a Fuorigrotta, noto quartiere di Napoli. A perdere la vita un anziano uomo di 81 anni, come è morto? È stato più volte accoltellato tra le mura del suo appartamento situato in via Mario Gigante. La vittima, Mario Palma, viveva da solo e non aveva figli.

A lanciare l’allarmare sono stati alcuni suoi vicini di casa nel primo pomeriggio di ieri, si sono preoccupati non appena hanno visto fuori dalla porta alcune macchie di sangue. Hanno provato a suonare alla porta ma quando non hanno ricevuto nessuna risposta si sono spaventati e hanno chiamato il fratello della vittima. Quando l’uomo è arrivato a casa del fratello ed è entrato in casa lo ha trovato disteso a terra a pancia in giù, in una pozza del suo sangue. Per lui non c’era ormai più nulla da fare, era già morto quando è stato trovato.

A quel punto sono stati immediatamente allarmate le forze dell’ordine, ricevuta la segnalazione i Carabinieri si sono precipitati sul posto, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Sul luogo dell’omicidio anche il medico legale, stando ai primi esami ha riscontrato sul collo e sul volto ferite compatibili con un’arma da taglio. Al momento non è noto chi possa essere stato a compiere un gesto così estremo ai danni dell’81enne, gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti.

