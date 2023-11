Pescara, picchia la fidanzata in strada dopo una lite: 35enne denunciato

I fatti si sono svolti nei giorni scorsi a Pescara, dove un uomo di 35 anni si è scagliato con violenza contro la fidanzata. Il motivo? Mentre erano a bordo di un bus urbano hanno avuto una discussione, lui su tutte le furie ha iniziato ad aggredirla verbalmente. Lui non ha sopportato il fatto che la fidanzata avesse inviato un messaggio alla madre lamentandosi del suo violento comportamento.

Quando sono scesi dall’autobus non ha continuato solo ad attaccarla verbalmente, fregandosene dei passati l’ha infatti aggredita anche fisicamente in strada. Il 35enne l’ha colpita con un violento calcio, dopodiché le ha preso il cellulare e la borsa. La madre dopo aver ricevuto il messaggio si è preoccupata per la figlia, temendo per la sua incolumità ha allarmato le forze dell’ordine.

La Polizia è riuscita a rintracciare la vittima a Pescara, giunti sul posto l’hanno trovata spaventata e scossa. Agli agenti ha raccontato l’aggressione subita, poi si è recata insieme a loro in commissariato, nel frattempo il fidanzato si era già dato alla fuga. Avviate le indagini i poliziotti sono riusciti a rintracciare il 35enne, quando lo hanno perquisito gli hanno trovato addosso un coltellino. In seguito all’accaduto l’aggressore è stato denunciato.

