Busto Arsizio, 16enne presa a pugni e a colpi di guinzaglio dal fidanzato

La violenta aggressione si è svolta nei giorni scorsi a Busto Arsizio, in provincia di Varese. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi un ragazzo non ancora maggiorenne ha picchiato selvaggiamente la fidanzata, una ragazzina di soli 16 anni. In preda alla furia ha iniziato ad insultarla pesantemente, dopodiché l’ha presa a pugni in faccia e l’ha colpita più volte con il guinzaglio del cane.

In preda alla paura la 16enne ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Dopo aver ricevuto la segnalazione, immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo in cui si sono svolti i fatti, a Busto Arsizio. Giunti sul posto gli agenti hanno bloccato il ragazzino e prestato i primi soccorsi alla vittima. La ragazza è stata poi portata in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa delle percosse del fidanzatino violento. Fortunatamente le condizioni di salute della 16enne non si sono rivelate gravi.

Ai poliziotti la ragazzina ha confessato che non era la prima volta che il fidanzato manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti. Altre volte l’aveva infatti picchiata e insultata. La famiglia della 16enne non ha ancora denunciato il fidanzato violento della figlia, in seguito all’esisto dei referti scatterà però nei suoi confronti la denuncia d’ufficio.