Brescia, due gemelli di 17 anni accoltellano la sorella 22enne: arrestati

La tragica vicenda si è svolta in provincia di Brescia, all’interno di un’abitazione situata a Polverano, dove due gemelli di 17 anni si sono scagliati con violenza contro la sorella 22enne. In seguito ad una furiosa lite i due l’hanno più volte accoltellata. A causa delle gravi ferite riportare è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso. La vittima è stata sottoposta ad un delicato intervento, fortunatamente però non è in pericolo di vita.

Nella notte i due 17enni sono stati ritracciati dalle forze dell’ordine e sono stati arrestati con l’accusa di aver accoltellato la sorella 22enne. In seguito all’arresto avvenuto in provincia di Brescia entrambi sono stati interrogati a lungo dalla Procura in merito all’accaduto. Al momento però non è noto il motivo che li abbia spinti ad aggredire con così tanta ferocia la sorella.

I due gemelli di 17 anni dopo l’arresto si trovano nel carcere Beccaria. Sul luogo della drammatica e violenta vicenda sono intervenuti i Carabinieri per i dovuti rilievi del caso. Dopo ciò che è successo gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolto l’accaduto e per risalire al movente che ha scatenato la terribile aggressione.

LEGGI ANCHE -> Claudio Mandia trovato morto alla EF Academy di New York