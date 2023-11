Lecce, donna segregata in casa e maltrattata: 70enne ai domiciliari

La violenta vicenda si è svolta nelle scorse settimane e Lecce, ma è stata resa nota solo ora. Per molto tempo una donna ha subito i maltrattamenti e i soprusi da parte di un anziano uomo di 70 anni. Non aveva un posto in cui vivere ed è per questo che aveva accettato di farsi segregare in casa, lui aveva messo un catenaccio con un lucchetto dalla parte esterna della porta di ingresso.

L’uomo la trattava come se fosse un oggetto, di sua proprietà, quando però lei ha trovato la chiave è fuggita. Il 70enne non ha reagito affatto bene alla fuga della donna, l’ha infatti rincorsa e dopo averla raggiunta l’ha più volte colpita con un tubo di gomma dura. In preda alla furia l’ha anche minacciata dicendole che l’avrebbe uccisa se non fosse tornata a casa con lui. L’aggressione è avvenuta lo scorso 23 ottobre 2023 a Lecce, nei pressi del cimitero, davanti a diversi testimoni che sono subito intervenuti per aiutare la vittima.

In seguito alla denuncia della donna e alle testimonianze di coloro che hanno assistito all’aggressione il 70enne è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni e tentata violenza sessuale. La donna dopo aver ricevuto le cure necessarie si trova in un centro antiviolenza, il suo aguzzino invece è agli arresti domiciliari.

