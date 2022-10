Brianza, picchia la moglie davanti ai figli: 37enne finisce in carcere

La violenta aggressione si è svolta a Cornate d’Adda, in Brianza, dove un uomo di 37 anni di origine marocchina ha picchiato la moglie 36enne, sua connazionale. I fatti si sono svolti all’interno della loro abitazione, alla presenza dei figli della coppia, di 12 e 13 anni. L’uomo era completamente ubriaco, quando la donna si è rifiutata di assecondare la sua richiesta di denaro è andato su tutte le furie e ha iniziato a colpirla più volte in testa con una caffettiera.

Le urla e le disperate richieste di aiuto della vittima hanno allarmato un vicino di casa. Quest’ultimo si è precipitato a casa della coppia e dopo aver bloccato l’uomo ha permesso alla 36enne di scappare. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si è svolta la vicenda in Brianza. Alla vista dei Carabinieri il 37enne non si è affatto calmato, ha continuato a minacciare di morte la moglie anche davanti agli agenti.

La vittima è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie, i medici le hanno prescritto dieci giorni di prognosi. Stanca di subire i maltrattamenti del marito violento lo ha denunciato e ha confessato che non era la prima volta che la picchiava. Il 37enne è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

LEGGI ANCHE -> Pozzuoli, picchia la moglie con un batticarne: arrestato 66enne