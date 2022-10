Pozzuoli, picchia la moglie con un batticarne: arrestato 66enne

Paura a Pozzuoli, comune della città di Napoli, dove una lite scoppiata tra le mura domestiche si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia. Mentre litigavano un uomo di 66 anni si è scagliato con violenza contro la moglie 62enne colpendola ripetute volte in testa con un batticarne di legno.

L’uomo ha sfogato la sua ira contro la moglie, i colpi sono stati così forte da rompere addirittura l’utensile da cucina. Ad assistere all’episodio di violenza avvenuto a Pozzuoli anche il padre della vittima, quest’ultimo ha provato a mettersi in mezzo per difendere la figlia ma il genero ha aggredito anche lui. In seguito alla richiesta di aiuto immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si sono svolti i fatti. Giunti sul posto hanno trovato le vittime in preda alla paura, il 66enne era ancora fuori di sé.

Gli agenti hanno subito bloccato l’uomo e lo hanno arrestato con la grave accusa di tentato omicidio. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida. Padre e figlia dopo essere stati aggrediti sono stati invece portati in ospedale per ricevere le necessarie cure. L’anziano uomo se l’è cavata con sette giorni di prognosi. Nemmeno la 62enne fortunatamente è in pericolo di vita, le sono state però riscontrate gravi lesioni, per lei i giorni di prognosi sono 40.

