Lariano, fratelli si accoltellano durante una lite: denunciati

La violenta vicenda si è svolta nella mattinata di martedì 25 ottobre 2022 a Lariano, in provincia di Roma. In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche due fratelli di 44 e 52 anni si sono feriti a vicenda. Gli animi tra loro si sono presto scaldati, dopo essersi pesantemente insultati e minacciati i due sono arrivati alle mani, la vicenda ha poi presa una piega ben più grave.

Tutto è successo all’interno dell’abitazione in cui i due fratelli vivono insieme, un appartamento situato in via Castel D’Ariano a Lariano. Il 52enne in preda alla furia dopo un litigio scoppiato per futili motivi ha preso un coltello da cucina e si è scagliato con violenza contro il fratello minore, ferendolo alle braccia. Anche il fratello maggiore è però rimasto ferito nella colluttazione. Ad allarmare le forze dell’ordine probabilmente sono stati i vicini di casa dopo aver sentito le urla provenire dall’abitazione dei due uomini.

In seguito alla segnalazione di lite in famiglia immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolto l’accaduto. Sul posto anche il personale medico del 118, entrambi sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Il 52enne e il fratello di 44 anni sono stati poi denunciati dai Carabinieri per lesioni personali.

