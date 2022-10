Osnago: 80enne uccide la figlia disabile, poi si toglie la vita

La vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, martedì 25 ottobre 2022 a Osnago, in provincia di Lecco. Un anziano uomo di 80 anni, Francesco Iantorno, e la figlia disabile di 45 anni sono stati trovati entrambi morti all’interno della loro abitazione. A fare la terribile scoperta è stato il figlio dell’uomo, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con lui.

La 45enne, Rossana, ieri mattina si sarebbe dovuta recare in un centro d’aiuto di Ronco Briantino. Non vedendola arrivare si sono allarmati e hanno contattato telefonicamente la collaboratrice domestica di famiglia e l’altro figlio dell’ottantenne. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti, a Osnago, per i dovuti rilievi del caso. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda.

Stando alle prime informazioni sul caso, l’80enne avrebbe prima addormentato la figlia disabile con massicce dosi di farmaci e subito dopo l’avrebbe uccisa. L’uomo si è poi tolto la vita. Sembra che Iantorno fosse molto legato alla figlia, probabilmente è stata la paura di non potersi più prendere cura di lei in futuro a spingerlo verso gesti così estremi.

