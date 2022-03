Varese, uccide i figli di 7 e 13 anni poi si suicida: a trovarli la madre

La drammatica vicenda si è svolta nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 marzo 2022 a Mesenzana, in provincia di Varese. Un uomo di 44 anni per ragioni ancora sconosciute ha ucciso i suoi figli di 7 e 13 anni a coltellate e subito dopo si è tolto la vita. Un episodio tragico che ha lasciato tutti senza parole.

Stando alle prime informazioni sul caso, i genitori delle giovani vittime si stavano separando. Loro avevano trascorso la notte dal padre e stamattina la madre sarebbe dovuta andare a prenderli ma si è trovata davanti ad una terribile scoperta. Il 44enne ha ucciso la figlia 13enne a coltellate e ha riservato lo stesso tragico destino anche al figlio, poi si è suicidato. Stamattina quando l’ex moglie si è recata nel suo appartamento a Mesenzana, in provincia di Varese, per riprendere i figli ha trovato i cadaveri di tutti e tre in casa.

Immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo dell’omicidio-suicidio ma per l’uomo e i suoi figli non c’era ormai più niente da fare, erano già morti al loro arrivo. Sul posto anche le forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso. I carabinieri indagano per ricostruire con esattezza la tragica vicenda. La madre delle vittime, una donna di 35 anni, a causa del forte shock è stata trasportata all’ospedale di Cittiglio.

