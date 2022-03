Cologno Monzese, 60enne uccisa a coltellate: arrestato il figlio

La drammatica vicenda si è svolta nella giornata di ieri, martedì 22 marzo 2022 a Cologno Monzese, all’interno di un’abitazione situata in via Bergamo. A perdere tragicamente la vita una donna di 60 anni, Maria Begoña Gancedo Ron, ad ucciderla è stato il figlio 28enne Daniele G. Intorno alle 4.30 sono stati i vicini di casa della vittima ad allarmare le forze dell’ordine, preoccupati dopo aver sentito delle urla provenire dall’appartamento in cui è avvenuto l’omicidio.

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’accaduto a Cologno Monzese. In seguito ai dovuti rilievi del caso hanno accertato che è stato il figlio della vittima ad ucciderla. Il ragazzo, probabilmente in seguito ad una lite tra le mura domestiche, ha colpito la madre con diverse coltellate al petto e al torace. Il 28enne è stato fermato con la grave accusa di omicidio volontario aggravato. Al momento si trova ricoverato all’ospedale di Sesto San Giovanni, dove è piantonato dagli agenti.

Alcuni vicini di casa hanno raccontato ai carabinieri che il ragazzo lunedì mattina era apparso alquanto agitato. Aveva impedito al postino di passare bloccando la sua auto. A quanto pare non ha mai superato la morte del padre, avvenuta circa 15 anni fa a causa di un infarto, davanti ai suoi occhi.

LEGGI ANCHE -> Fedez è stato operato al San Raffaele di Milano: le ultime news