Sharon Micheletti uccisa dall’ex compagno a Ventimiglia: le minacce su Fb

Sharon Micheletti ha perso la vita all’età di trent’anni, ad ucciderla è stato l’ex compagno 65enne, Antonio Vicari. È successo intorno alle 17 di ieri pomeriggio, domenica 13 giugno 2021 a Ventimiglia, in provincia di Imperia in Liguria. I due avevano avuto un relazione, probabilmente l’uomo non riusciva ad accettare che tra loro relazione fosse finita. Nelle scorse settimane su Facebook aveva postato diversi messaggi minacciosi contro la vittima, non aveva mai menzionato il suo nome ma è chiaro che fossero rivolti a lei. Nei suoi post scriveva che non poteva nascondersi, che aveva preso una strada senza via d’uscita e che era sempre molto vicino a lei mentre dormiva.

Ieri pomeriggio Sharon Micheletti era in un’auto insieme ad un suo amico. Quando lui è sceso per andare a comprare le sigarette il 65enne si è avvicinato alla vettura con un arma in mano e ha sparato all’ex compagna attraverso il finestrino. Dopo averla uccisa Antonio Vicari si è diretto verso il locale in cui era entrato l’amico della 30enne, voleva colpire anche lui. Il ragazzo ha provato a scappare dal retro, intanto la proprietaria del locale vedendo l’uomo armato ha chiuso la porta a vetri.

Sharon Micheletti uccisa a colpi di pistola dall’ex compagno, l’uomo si è poi tolto la vita

Subito dopo il 65enne si è allontanato e si è diretto verso il fiume Roja, lì si è poi tolto la vita sparandosi con la stessa arma che aveva utilizzato per uccidere l’ex compagna. Antonio Vicari era uscito dal carcere lo scorso marzo. Era stata arrestato per molestie contro la sua prima moglie. Dopo essere tornato libero aveva iniziato a molestare anche Sharon ma lei lo aveva denunciato. L’uomo era ossessionato dall’ex al punto da ucciderla perché lei non voleva più concedere altre possibilità alla loro storia d’amore.

