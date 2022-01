È successo ieri 18 gennaio 2022 nei dintorni di una cascina in via Vercelli, a Strambino. Due coniugi sono stati trovati senza vita all’interno della loro auto, stando alle prime ipotesi si sarebbe trattato di un omicidio-suicidio. L’uomo aveva 71 anni, la moglie invece ne aveva 63, ad allarmare i carabinieri sono stati alcuni familiari che da giorni non riuscivano a mettersi in contatto con loro ed erano molto preoccupati.

Stando a quanto reso noto nelle scorse ore dalle forze dell’ordine, all’interno dell’appartamento della coppia sono stati trovati alcuni biglietti scritti prima della tragica vicenda e che sembrano confermare l’ipotesi dell’omicidio-suicidio. Altri biglietti sono stati trovati anche nell’auto dei coniugi. Si pensa che sia stato il 71enne ad uccidere la moglie per poi togliersi la vita sempre a colpi di pistola. Ha però usato due arme diverse, entrambe legalmente detenute.

La causa del suo estremo gesto potrebbe essere la malattia con cui la moglie conviveva ormai da anni. In uno dei biglietti riferendosi alla 63enne il marito ha scritto: “Non ha sofferto e non soffrirà più.”. In un altro ha chiesto scusa per i suoi gesti. Stando ad un primo esame del medico legale la morte dei due coniugi risalirebbe a circa tre giorni prima rispetto a quando sono stati trovati via Vercelli, a Strambino. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda.

