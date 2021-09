Viterbo: 65enne spara alla moglie davanti alla figlia, poi si toglie la vita

È successo nella serata di sabato 25 settembre 2021 a Castel Sant’Elia, in provincia di Viterbo. Ciriaco Pigliaru, un uomo di 65 anni, ha ucciso la moglie con un colpo di fucile da caccia davanti ad una delle loro due figlie. La vittima è Anna Cupelloni, la donna non aveva ancora compiuto 60 anni. Dopo averla uccisa l’uomo si è tolto la vita con la stessa arma.

Sotto shock per aver assistito alla brutale scena di omicidio-suicidio è stata la figlia 20enne della coppia ad allarmare le forze dell’ordine. In preda all’agitazione ha raccontato ai carabinieri cosa fosse appena successo davanti ai suoi occhi spaventati e increduli fuori dalla casa si campagna in cui viveva insieme alla madre. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della tragica vicenda avvenuta in provincia di Viterbo. Purtroppo, però, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di marito e moglie.

I due si stavano separando ma fino ad ora nessun comportamento dell’uomo aveva lasciato pensare che avrebbe potuto compiere un simile gesto. La figlia dopo quanto accaduto è stata ricoverata in ospedale in forte stato di shock, dove sta ricevendo assistenza medica a causa del forte trauma. Intanto, il sindaco Vincenzo Girolami ha commentato la drammatica vicenda con un post su Facebook, tra le varie cose ha scritto: “Un dramma che ci coinvolge: la morte improvvisa dei coniugi, Ciriaco e Anna, qualcosa di tragico per tutta la nostra comunità”. Ci ha poi tenuto ad esprimere cordoglio alle figlie della coppia e ai loro familiari.

LEGGI ANCHE -> Torino, 78enne fa marcia indietro e investe l’amica: muore all’età di 75 anni