Torino, 78enne fa marcia indietro e investe l’amica: muore all’età di 75 anni

La drammatica vicenda si è svolta nel pomeriggio di venerdì, 24 settembre 2021 a Cantalupa, in provincia di Torino. Una donna di 78 anni alla guida della sua auto, una Toyota Yaris, ha urtato un muro, in preda al panico ha fatto retromarcia senza guardare e ha investito l’amica. La vittima, un’anziana di 75 anni, si era avvicinata per capire cosa fosse successo ma questo gesto le è costato la vita.

La donna era andata a trovare l’amica a casa sua, quando stava andando via ha sbattuto contro il muro e si è spaventata. Agitata ha provato a fare marcia indietro senza però accorgersi che l’amica si stava avvicinando per controllare cosa fosse accaduto. L’ha presa in pieno e l’urto è stato violento. La vittima, Vera Comba, dopo l’incidente è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Pinerolo in condizioni disperate. I medici hanno provato invano a salvarle la vita, è infatti deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale.

Una vicenda tragica che ha lasciato gli abitanti di Cantalupa, in provincia di Torino, senza parole. Il sindaco Giustino Bello ci ha tenuto a manifestare alla famiglia della 75enne deceduta tutto l’affetto dell’amministrazione comunale. L’amica che l’ha uccisa è sotto shock, dovrà convivere con il senso di colpa per aver messo fine alla sua vita.

