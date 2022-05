Milano, 57enne uccide la madre 90enne poi si toglie la vita: i fatti

La drammatica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 maggio 2022 all’interno di un appartamento situato in via Ande, una zona periferica di Milano. Un uomo di 57 anni e l’anziana madre di 90 anni sono stati trovati senza vita tra le mura domestiche. A fare la tragica scoperta l’altro figlio della donna.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo della vicenda avvenuta ieri a Milano. L’anziana donna è stata trovata sul divano, aveva il nastro adesivo sulla bocca e sul naso, il figlio è stato invece trovato senza vita in bagno. Stando alle prime informazioni sul caso si tratta di un omicidio-suicidio, il 57enne avrebbe prima ucciso la madre per poi togliersi la vita impiccandosi.

La donna viveva da sola, ma era costantemente assistita dai sue figli che vivevano insieme in un appartamento situato nel suo stesso palazzo. Quando l’altro figlio della 90enne si è recato a casa della madre si è trovato davanti all’amara scoperta. Al momento non è noto quale sia il movente che abbia spinto il 57enne ad uccidere la madre per poi suicidarsi.

