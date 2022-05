Momenti di grande paura e tensione nella mattinata di oggi, mercoledì 11 maggio 2022 a Roma. I fatti si sono svolti in un palazzo situato nel quartiere Talenti, in via Ugo Ojetti. Un uomo di 46 anni, per ragioni ancora sconosciute, si è barricato in casa e ha minacciato di far esplodere tutto dopo aver aperto la conduttura del gas.

In preda alla preoccupazione i vicini di casa hanno subito allarmato le forze dell’ordine. Sul posto anche i Vigili del fuoco. Fondamentale anche il supporto di Italgas che ha tempestivamente provveduto alla sospensione dell’utenza temporanea del gas. I poliziotti per quasi tre ore hanno cercato di far ragionare l’uomo, ma non sembrava affatto intenzionato ad ascoltare gli agenti.

Dopo una lunga mediazione da parte delle forze dell’ordine il 38enne è stato bloccato dai poliziotti con il taser. Durante la colluttazione uno degli agenti è anche rimasto ferito, per lui è stato necessario il trasporto in ospedale. Anche il 46enne è stato portato in ospedale, fortunatamente nessuno dei due è in gravi condizioni. La polizia indaga per chiarire con esattezza i motivi che hanno spinto l’uomo a compiere un simile gesto che si sarebbe potuto trasformare in una vera e propria tragedia.

