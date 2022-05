Bresica, 38enne molesta la figlia e le figliastre: finisce ai domiciliari

I fatti si sono svolti in provincia di Brescia, dove un uomo di 38 anni ha abusato della figlia 16enne e le due figlie della compagna, di 20 e 18 anni. Sono state le vittime a rivelare tutto, la prima a farlo è stata la più piccola. La ragazzina ancora minorenne si è sfogata con gli psicologi di una struttura protetta, ai quali ha raccontato i presunti abusi da parte del padre.

In seguito alle dichiarazioni della 16enne anche le sorellastre, figlie della compagna del 38enne, hanno confessato che l’uomo aveva molestato anche loro tra le mura domestiche. Immediata è stata la denuncia ai Carabinieri, i quali hanno iniziato ad indagare per fare luce sulla vicenda avvenuta in provincia di Brescia.

Per aver molestato la figlie e le sue figliastre il 38enne è finito agli arresti domiciliari, un provvedimenti chiesto dalla Procura al Gip. Al momento lui ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere. La compagna dell’uomo durante l’interrogatorio ha fatto sapere di non essersi mai accorta di nulla, a detta sua non aveva idea che molestasse le sue figlie e la figliastra di 16 anni. Dopo il suo arresto le tre giovani vittime potranno finalmente tornare a vivere serenamente la loro vita, senza avere più paura di essere molestate dal padre orco.

