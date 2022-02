Brescia, gemelli accoltellano la sorella: i due hanno ammesso le loro colpe

I fatti risalgono alla notte tra venerdì 18 e sabato 19 febbraio 2022 a Polverano, in provincia di Brescia. Due gemelli di 17 anni hanno più volte accoltellato la sorella di 22 anni. La ragazza in seguito all’aggressione è stata trasportata d’urgenza all’ospedale dove ha subito un intervento a causa delle ferite riportate, per fortuna non è in pericolo di vita.

Dopo aver aggredito la sorella con ferocia i due ragazzini hanno preso 200 euro dal portafoglio del padre e si sono dati alla fuga. I carabinieri li hanno però rintracciati poco dopo a pochi chilometri dalla loro abitazione, dove è avvenuta la tragica vicenda. Entrambi i 17enni sono stati più volte interrogati e hanno ammesso di aver accoltellato la sorella. Hanno anche chiesto scusa. Dopo la confessione uno dei due è stato portato nel carcere minorile Meucci di Firenze. Il fratello invece è stato portato in ospedale a cause delle ferite riportate alla mani durante l’aggressione.

I genitori dei tre ragazzi protagonisti della vicenda avvenuta nei giorni scorsi in provincia di Brescia, a Polverano, sono ancora sotto shock. Al momento non è noto il motivo che abbia spinto i due 17enni a fare irruzione nella stanza della sorella per poi aggredirla con diverse coltellate. La Procura dei minori nei loro confronti ha mosso le accuse di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, dalla minorata difesa della vittima e dal vincolo di parentela.