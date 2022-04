Brescia, sbanda e si schianta contro un camion: Ilaria muore a 21 anni

Dramma nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 11 aprile 2022 in provincia di Brescia, sulla Strada statale 42 in territorio di Ceto. A perdere tragicamente la vita una ragazza di soli 21 anni, Ilaria Santini, viaggiava a bordo della sua Fiat 500 quando improvvisamente ha perso il controllo del veicolo. Sbandando la giovane vittima è finita sulla corsia opposta.

Sull’altra corsia c’era un camion, l’autista ha fatto di tutto per evitarla, è finito anche fuori strada ma non è comunque riuscito ad evitare il violento schianto. In seguito al terribile incidente immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e dei Vigili del fuoco sul luogo della vicenda. Il camionista, un 46enne, ha riportato solo lievi ferite è stato però ricoverato in stato di shock. Per la 21enne invece non c’è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso, al loro arrivo era già morta.

L’auto della vittima era completamente accartocciata dopo il violento schianto. Lei rimasta incastrata tra le lamiere è morta praticamente sul colpo. La polizia indaga per cercare di chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda, al momento la pista del cellulare alla guida sembra essere esclusa, gli agenti indagano per capire il motivo della sua improvvisa sbandata.

