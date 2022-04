Quinzano d’Oglio, ferisce il vicino con un cacciavite: arrestato

La vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, domenica 10 aprile 2022 a Quinzano d’Oglio, in provincia di Brescia. Poco prima delle undici è scoppiata un’accesa lite all’interno di un condominio situato in via Luigi Cadorna tra due vicini di casa. L’aggressore in passato era stato già ammonito dal Questore a causa dei vari atti persecutori ai danni del suo vicino di casa. Avrebbe dovuto rispettare la distanza di sicurezza e non doveva più importunarlo ma così non è stato.

Quando i due si sono visti è presto scoppiato il litigio. Colui che aveva già ricevuto l’ammonimento aveva con sé un cacciavite con il quale ha colpito il suo vicino di casa. In seguito all’aggressione immediato è stato sul posto l’intervento del personale medico del 118. I sanitari dopo aver prestato i primi soccorsi alla vittima l’hanno trasportata al Città di Brescia per ricevere le cure necessarie a causa delle ferite riportate.

Sul posto anche i Carabinieri per i dovuti rilievi del caso. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti avvenuti ieri a Quinzano d’Oglio. A causa dei precedenti che già aveva l’aggressore è stato arrestato.

