Torre del Greco, 19enne ucciso a coltellate: fermati gli aggressori

Dramma nella serata di ieri, domenica 10 aprile 2022 a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un ragazzo di soli 19 anni ha perso tragicamente la vita intorno alle 23, ad ucciderlo sono stati due ragazzi non ancora maggiorenni. I fatti si sono svolti in via Giacomo Leopardi, all’interno di un’area parcheggio che accoglie un luna park. La vittima, Giovanni Guarino, era insieme ad un suo coetaneo quando è stato ferocemente aggredito.

A scagliarsi contro il 19enne e il suo amico è stato un gruppo di giovani ragazzi di Torre Annunziata. Per motivi ancora sconosciuti è scoppiato un acceso litigio tra loro che si è presto trasformato in una vera e propria tragedia. Giovanni Guarino durante la colluttazione è stato colpito con sette coltellate, una dritta al cuore, è stata quest’ultima che gli è costata la vita. In seguito alla tragica vicenda avvenuta ieri sera a Torre del Greco immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul posto. La tempestiva corsa in ospedale sfortunatamente si è rivelata del tutto inutile, le ferite riportate erano infatti troppo gravi per rimanere in vita.