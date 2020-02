Prevalle, 40enne trovato senza vita in un canale: era in acqua da giorni

Drammatica scoperta nella mattinata di oggi, mercoledì 19 febbraio 2020 a Prevalle, comune della città di Brescia. Poco dopo le 9.30 un uomo è stato trovato morto nel canale che attraversa la centrale idroelettrica di Via Fucine. A trovare il corpo senza vita della vittima, un uomo di circa 40 anni, sono stati alcuni lavorati che dopo aver fatto l’amara scoperta hanno subito allarmato le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione, immediato è stato l’intervento dei carabinieri e degli agenti del Nucleo investigativo di Brescia. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Prevalle, il magistrato e i vigili del fuoco. Il cadavere del 40enne è rimasto in acqua per giorni prima di essere ritrovato. Al momento non è ancora chiara la causa esatta della morte dell’uomo. Le forze dell’ordine continuano ad indagare per cercare di chiarire con esattezza cosa sia successo alla vittima e quale sia la causa del decesso.

Al momento nessuna delle ipotesi può essere scartata, potrebbe infatti essersi trattato di un malore, di suicidio o anche omicidio. Si attendono nuovi elementi e prove nei prossimi giorni per conoscere maggiori dettagli sulla tragica vicenda. Le indagini e i dovuti rilievi del caso chiariranno quanto è accaduto pochi giorni fa a Prevalle.